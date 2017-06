Reinar Hallik: Üritan koondist aidata, eks paistab, kuidas keha vastu peab

Klubikorvpalli karjäärile enda sõnul joone alla tõmmanud 33-aastane Reinar Hallik üritab eeloleval suvel Eesti koondist siiski aidata. Halliku nimi figureerib täna avalikuks tulnud 18 kandidaadi hulgas.

Hallik kinnitab, et trükiveaga tegemist pole. "Üritan suvise tsükli kaasa teha ja iseenesest oleks ju ilus koondise mängudega lõpetada. Kas ma 12-mehelisse valikusse mahun, eks see sõltub suuresti sellest, kuidas keha treeningkoormustele vastu peab. Praegu on kõik hästi, aga keha on saanud ka piisavalt puhata," jätab Hallik küsimärgid õhku.

Endanimelise korvpallikooliga teeb Hallik juunis Iisakul-Mäetagusel ühe laagri, tõsisem töö algab sügisel. Seni oleks veel võimalus koondise füsioterapeudi Priit Lehismetsa valvsa pilgu all keha piitsutada. "Olen koondise esimeses laagris kohal ja hakkan tööle. Lõplik tõde selgub töö käigus," ütleb Hallik elutargalt.

Pikkade osakonnas konkureerivad Hallikuga koondise esindamisele Kregor Hermet, Erik Keedus, Siim-Sander Vene, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Janar Talts, Timo Eichfuss ja Toomas Raadik.