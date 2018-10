Reinar Hallik on Alutaguse vallas tekitanud korvpallibuumi

Lisaks treenimisele veedavad korvpallikooli lapsed lõbusalt aega ka väljaspool pallisaali. Möödunud aasta märtsis käisid korvpallikooli lapsed koos treenerite ja lapsevanematega õppereiseil Kaunases, kohaliku suurklubi Žalgirise Euroliiga mängul Barcelona Lassa vastu. Saalis oli üle 14 000 inimese ning lapsed said väga meeldejääva kogemuse võrra rikkamaks.

Kokku on tänaseks Alutaguse vallas korvpallitreeningutega liitunud 60 last ning huvi spordiala vastu on suur. Hallik ise lausus endale omaselt lõbusalt: "Mul on vahepeal tunne, et pean saali õhku juurde tooma, sest lapsi on nii palju! Rõõm on näha, et lastel silmad säravad ja nad tõesti tahavad trenni teha. Korvpallipisik on jõudsalt liikvele läinud ja võib öelda, et meil on siin väikene korvpallibuum. Lapsed leiavad ise tee trenni, kedagi taga ajama ei pea." Halliku sõnul ei kavatse nad oma tegemistes piirduda ühe vallaga. "Meie eesmärk on laieneda ka mujale Ida-Virumaa linnadesse ja valdadesse. Algusest peale on mu eesmärk olnud, et korvpallikooli projekt ei jääks ühe valla põhiseks." Narvast pärit endise profikorvpalluri jaoks on sealse korvpallielu edendamine südame asi. "Suur tänu Alutaguse vallale igakülgse toetuse eest. Oleme esimese aastaga üheskoos väga palju ära teinud."

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar: „Meie jaoks on kõige olulisem, et lapsed on aktiivselt hõivatud. Reinari treeninggrupp on meie vallas suurim ja näha on, et lastel on tekkinud suur huvi korvpalli vastu. Loodame, et laste kaasatus saab lähiajal olema veelgi suurem ja mitte ainult Alutaguse vallas."

Korvpalliliidu president Jaak Salumets on samuti Halliku ettevõtmisega rahul. „Reinar ära teinud suure töö. Korvpalli populaarsus Ida-Virumaa piirkonnas on märgatavalt tõusnud ja erinevad treeninglaagrid tippkorvpallurite osavõtul on spordielu tingimata küllastanud. Alustada nullist ja jõuda aastaga 60 treenitavani – see on kõva sõna.“