Reggio Emilia palkas kolmeks kuuks Siim-Sander Venele asendaja

Korvpalliportaal Sportando kirjutab, et Itaalia kõrgliigaklubi Reggio Emilia on sõlminud kolme kuu pikkuse lepingu prantslase Landing Sanega, kes toodi asendama vigastatud Siim-Sander Venet.

Sportando teatas juba eelmisel nädalal, et Sane on liitunud Reggio Emilia treeningutega ning on valmis vajadusel taas vigastada saanud Vene koha üle võtma.

Tegemist on 26-aastase ja 207-sentimeetrise ääre- ja keskmängijaga, kes kogus eelmisel hooajal Pariisi Levallois's mängides keskmiselt 8 punkti ja 3,5 lauapalli mängu kohta.

Sane tipphetked eelmisest hooajast: