Rauno Nurgeri karjäär jätkub Hispaania esiliigas

“Olen ise väga rahul! Hispaania oli sihtmärk ja sinna me ka saime. Tean praegu nii palju, et LEB Oro on väga tasavägine liiga, kus esimene võib vabalt kaotada ka viimasele,” kommenteeris Nurger Korvpall24.ee portaalile vahetult pärast lepingu ametlikuks saamist.

24-aastane ja 208 cm pikkune Nurgeri sõnul aitas Toomas Annuk leida agendi, kes ise Hispaaniast pärit ning sealtkaudu tekkis ka kontakt Huesca klubiga.

“Tean, et tiim on seal liigas keskmik, aga plaanid on algavaks hooajaks seatud kõrgele,” lisas kevadel 4-aastase kolledžikarjääri USA-s, Wichita State’i ülikoolis lõpetanud eestlane.