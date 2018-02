Rauno Nurger: hooaeg on olnud soliidne, aga kaotusi on liiga palju

USA üliõpilasliigas NCAA hetkel 16. asetatud Wichita State Shockersi meeskonnas mängiv 23-aastane keskmängija Rauno Nurger oma senise hooajaga täielikult rahul ei ole.

“Meeskonnal on seni kaotusi olnud ehk veidi rohkem, kui me ise tahaksime. Aga see on mõistetav, sest meil on mängukalender olnud keeruline, kuna liitusime tugevama konverentsiga,” sõnas Nurger portaalile Korvpall24.ee.

Isiklikus plaanis on eestlane seni väljakule pääsenud keskmiselt 16 minutiks ning kogunud 5,9 punkti, 3,6 lauapalli ja 0,5 blokki. “Usun, et olen teinud soliidse hooaja, aga päris rahul ei ole ma vist kunagi, sest alati saab paremini!” hoiab Nurger enda suhtes nõudlikku joont.