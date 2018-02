Raplaga taasliitub tuttav keskmängija

AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskonna viimaseks kauaoodatud täienduseks on paljudele korvpallisõpradele tuttav horvaatlasest keskmängija Domagoj Bubalo.

2014/2015 hooajal Raplale esimese meistriliiga medali teenida aidanud Bubalo on vahepealsete aastate jooksul mänginud Šiauliais, Pärnu Sadamas ning Thessaloniki Iraklises. Neist viimase Kreeka meeskonnaga liitus ta selle hooaja alguses, kuid erinevatel põhjustel ta võistkonnas jätkata ei soovi ning on nüüd ringiga taas tagasi Rapla korvpallimeeskonna juures.

Meeskonna manager Jaak Karp: “Bubalo nime ei ole treenerid lasknud mul ära unustada alates sellest ajast, kui ta 2015 jõulude eel Raplast Šiauliaisse läks. Seekord saime vihje tema keerulise olukorra kohta Kreekas ligi kaks kuud tagasi ja alates sellest ajast olen regulaarselt temaga ühenduses olnud ja nö. kätt pulsil hoidnud. Meil olid ka teised rauad tules, aga me väga lootsime, et saame Domagoj kui mängija, keda treenerid väga hästi tunnevad. See teeb sisseelamise meeskonda kindlasti sujuvamaks ja me teame, milliste võimete ja oskustega mängija me saame.”

Bubalo jõuab Eestisse neljapäeva hilisõhtul ning liitub meeskonna treeningutega esimesel võimalusel, et juba 28. veebruaril Tartu vastu Balti liiga esimeses play-off kohtumises väljakule joosta.