Rapla/FCR Media alustab täna Leedus Balti liiga finaalturniiri

FCR Media Rapla KK vs Tallinna Ülikool Foto: Siim Solman

See, et Eesti korvpallimeister Rapla/FCR Media jõudis Balti liiga (BWBL) Final4 turniirile, on meie esindusklubi jaoks juba iseenesest suur võit. Sest seljataha jäi hulk teenekaid klubisid Valgevenest, Leedust ja Ukrainast.