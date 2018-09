Rapla palkas Balti liiga finaalis mänginud Läti korvpalluri

Lätlane on varasemalt mänginud meile Balti liigast tuttavates võistkondades BK Jurmala, BK Ventspils ja BK Valmiera. BBL-i viimasel hooajal õnnestus Jonatsil võistkonna ühe parima skoorijana aidata BK Jurmala finaali, kui tema keskmised näitajad olid 11,6 punkti, 5,1 lauda ning 1,8 korvisöötu.

Edukas oli Jonatsi võistkond ka koduses Läti liigas, kus teeniti sarnaselt Raplale kaela pronksmedalid ning Jonatsi keskmised näitajad olid 9 punkti, 5,8 lauapalli ja 1,3 korvisöötu.

Rapla kodupublik on seega Jonatsiga tegelikult juba natuke tutvunud, sest BBL raames käis lätlane jaanuaris mängimas ka Sadolini spordihoones. Tol korral õnnestus lätlasel võidumängus kirja saada 13 punkti, 2 lauapalli ja 2 korvisöötu.

Meeskonna mänedžer Jaak Karp: “Meie esialgne eesmärk oli leida Lätist vähemalt kaks mängumeest, aga nende mängijateturuga lähem tutvumine viis selleni, et me kaotasime lootuse ükski mees palgata. Kui Jonatsi värbamise võimalus tekkis, võtsime sellest kohe kinni, sest just eesliin on see, kuhu me alati täiendust vajame. Lisaks ei ole tema puhul tegemist lihtsalt pika lätlasega, kes ei ole ühises liigas välismaalane, vaid ikkagi tõsise mängumehega, kes teinud palju pahandust meile endilegi. Kindlasti aitavad tema teadmised Läti mängijate kohta meil ka paremini valmistuda mängudeks lõunanaabritega.”