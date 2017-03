Balti liigas (BWBL) sai Rapla FCR Media KK naiskond täna Balti liigas väga magusa võidu, alistades Kiievis TIM-SCUf'i 85:81, mängides viimastel minutitel tasa kümnepunktilise vahe.

Rapla naiskond sõitis Kiievisse Minskist, kus pühapäeval peeti samuti kohtumine Balti liiga raames - üleeile kaotati Minskis Tsmokile 51:67.

Kohtumine Kiievis kujunes resultatiivseks. FCR Media/Rapla KK jäi avaveerandi järel taha 22:24, kuid pääses poolajaks ette 44:39. Kolmas veerand kuulus skooriga 21:15 Kiievile, mistõttu enne viimast veerandit oli kodunaiskond ees 60:59.

Neljanda veerandi neljanda minuti keskpaigaks oli seis tablool 73:63 TIM-SCUF'i kasuks. Järgneva kahe minuti jooksul tuli Rapla ometi peaaegu järgi - peamine "süü" selles oli Laina Mesila-Kaarmannil, Pirgit Püül ja Darja Lipinskajal (3 pt) - kaotusseis 4.21 enne lõppu 71:73.

Kolm minutit jäi mängida, kui Francisca Donders tabas kaugelt viigiseisuks 76:76. Kiiev läks veel ette, aga Püü ja Dondersi vabavisetest (4/4) oli peagi ees taas Eesti klubi 80:79 - 1.16 enne lõppu. Vastaste liidreid Vita Horobets tegi seejärel jooksu ning Annika Köster kasvatas (2+1) Mesila-Kaarmanni söödust edu 83:79-le. See sööst saigi otsustavaks.

Horobets pani kolmese mööda, Püü sai laua ning korra tabas Ellen-Anett Põldmaa veel mõlemad vabavisked - seega ilus 85:81 võit Ukraina pealinnast.

TIM-SCUF võitis laua 31-30, korvisöödud ka neile 22-18, pallikaotusi oli meil 10, Kiievil 12, vaheltlõiked Rapla kauks 6-3. Kahepunktivisked Kiievile 44 vs 39 %, kolmesed Rapla kasuks 50 vs 40 % (meil 14/7), vv meile 95 vs 87 % (meil 19/18).

Pirgit Püü oli lähedal kolmikduublile, tuues 21+9+8, Laina Mesila-Kaarmann panus oli 16+7+3, Francisca Donders 17+4+2, Darja Lipinskaja 12 pt, Ellen-Anett Põldmaa 10 pt ning Annika Köster 9+12+2.

NB! Veebruari BWBLi MVP-ks on liiga poolt valitud Laina Mesila-Kaarmann (30a-186cm). Ta kogus eelmisel kuul keskmiselt 20,5 pt, 8 lp ning tema efektiivsus oli 27 mängu kohta.