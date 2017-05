Rapla korvpallimeeskonna kapten valiti jalgpalliklubi kuu fänniks

FC Kuressaare jalgpallimeeskond valis aprillikuu fänniks Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseerias edukalt mängiva Rapla Avis Utilitas kapteni Indrek Kajupanga.

„Eks see väike üllatus oli," tunnistas Kajupank. „Hoian neile pöialt ja olen mänguga kursis. Hooaja alguses on nad olnud tublid. On hea, kui saarlased üksteist võimalusel toetavad."

Kajupank tõdes, et kui ta elas Tallinnas, oli FC Kuressaare mängul käimiseks aega rohkem, aga pärast korvpallihooaja lõppu tahab ta kindlasti staadionile jõuda, kirjutab jalgpall.ee. „Meil kõigil on oma tegevused, aga see aeg tuleb leida, et omasid toetada," lausus ta.

FC Kuressaare juhatuse liige Elari Valmas ütles, et saarlased on alati kokku hoidnud, hoidnud üksteise tegemistel silma peal ja sama tahetakse ka enda jalgpalli kogukonnaga saavutada. „Tuua kuu fännide enda tegemised ja saavutused meie kogukonnale lähemale ning sama teeme ka meie, kui hoiame kuu fänne meie tegemistega kursis," lausus ta.