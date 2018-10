Rapla Avis Utilitase meeskonnaga liitub Šiauliais hooaega alustanud ameeriklasest keskmängija

25-aastane ameeriklasest keskmängija lõpetas kevadel Florida Atlantic ülikooli, kus möödunud hooaja keskmised näitajad olid 29,4 minutit, 14,7 punkti ja 8,7 lauapalli. Augustis alustas ta esimest hooaega Euroopas Šiauliai meeskonnas Leedu meistriliigas.

Rapla meeskonna mänedžer Jaak Karp: "Kuna me pidime tunnistama, et keskmängijate valikul ei pannud me 100% täkkesse, mida ikka ette tuleb, siis hakkasime kohe otsima mängijat, kes vastaks paremini eeldustele, mis meil välismängijatele on. Samal ajal alustas Šiauliai meeskond Leedu meistrivõistlustel järjestikuste kaotustega ja nemad omakorda mõistsid, et Leedu tippliigas vajavad nemad võitmiseks korvi alla füüsiliselt tugevamat mängijat. Ma arvan, et ta võttis alustuseks natuke liiga suure ampsu ning Eesti-Läti liiga on talle arenemiseks ja profikarjääri alustamiseks parem koht kui Leedu meistriliiga. Ronald läbis Šiauliais augustis edukalt katseaja ja näitas head mängu kontrollkohtumistes. Ta on kaks kuud Leedus trenni teinud, tal on ette näidata eeskujulik statistika NCAA I divisjonis. Ma usun, et ta on sobiv mees meie korvialuse kindlustamiseks."