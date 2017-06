Rain Veidemani käsi paraneb väga visalt

Eesti korvpallikoondise ühe liidri Rain Veidemani käsi pole pärast operatsiooni taastunud loodetud kiirusega.

Klubikorvpalli Itaalias mängiv Veideman käis randmelõikusel mai lõpus. Esialgu prognoositi taastumise pikkuseks mõni nädal, kuid tänase seisuga pole käsi paranenud. Veidemani sõnul ranne ei liigu ning teeb endiselt valu. Korvpallur peab jätkuvalt kandma randmetuge.

„Lähen uuesti arsti juurde, siis selgub, kaua paranemine võib veel aega võtta," nentis Veideman ning tema hääles kõlas nukker alatoon. „Võib-olla piisab süstist ja asi saab korda," lisas ta siiski pisut lootusrikkamalt.

Augusti alguses toimuvaks MMi eelkvalifikatsiooni turniiri mängudeks valmistumine on seni tähendanud Veidemani jaoks peamiselt jooksutreeninguid. On üsna ebatõenäoline, et ta saab koos teiste koondislastega alustada esmaspäeval pallitreeninguid.

Eesti koondise peatreeneri Tiit Soku sõnul on veel vara otsustada, kes vigastustest paranevatest mängijatest saab MM-valikmängudeks koondise koosseisu. Lisaks Veidemanile on alles taastumise protsessis Siim-Sander Vene, Tanel Kurbas, Toomas Raadik ja Janar Talts. „Tegelikult on ju ka Gregor Arbet alles seisus, kus ta tegeleb pärast vigastust mängulise vormi taastamisega," lisas Sokk.

MMi eelkvalifikatsiooni mängud peetakse 5. - 19. augustini. Eesti vastasteks on Makedoonia ja Kosovo. Esimesed kontrollmängud peab koondis 14. - 16. juulini Portugalis toimuval turniiril.