Rain Veideman: ma pole varem mänginud nii hea võistkonnavaimuga satsis!

Rain Veidemani koduklubi Udine lõpetas Itaalia korvpalli esiliigas põhihooaja võiduga, alistades laupäeval 82:68 Bologna Kontatto. Meeletust lõpuspurdist hoolimata jäi meeskond play-off'ist napilt välja.

„Ma pole varem mänginud nii hea võistkonnavaimuga satsis! Klubi tegutseb väga professionaalselt, igas valdkonnas on kõik tipp-topp. Mängulises mõttes mõistad nüüd paremini, miks on eestlastel keeruline tugevatesse liigadesse jõuda. Euroopa on tasemel mängijaid täis, sa pead vaimselt nii kuradi tugev olema!" sõnas mängujuhi positsioonile nihutatud Veideman Õhtulehele.

Veideman on oma agendile Reed Nopponenile öelnud, et on valmis liituma mõne teise riigi, kus üleminekuaken veel lahti, klubiga. Mis järgmisse hooaega puutub, jätkaks ta Udines heameelega juhul, kui ei teki huvi mõnest tugevamast liigast.

