Rain Veideman lahkub Raplast Itaalia esiliigasse

"Eile õhtul helistati ja tehti pakkumine ning võtsin selle kohe vastu," sõnas Veideman Delfile ja Eesti Päevalehele. "Meeskonna taust on mulle tuttav, seal mängib üks minu eelmise aasta tiimikaaslane. Olen ka niisama sellel liigal silma peal hoidnud."

Veideman pole veel klubi peatreeneriga rääkinud, kuid mänedžeri jutu põhjal nähakse teda number kahe positsioonil, ehk viskava tagamängijana. "Mängujuht on neil olemas, aga sellel positisoonil sai keegi vigastada," täpsustas Veideman, kes ootab ärasõiduks pileteid. Itaalia meedia teatel on tiimist lahkumas tagamees Andrew Warren.

Rapla meeskonnast lahkumine oli rahumeelne. Meeskonnaga liitudes sai lepingusse punkt, mis lubas Veidemanil võimaluse korral välismaale siirduda.

"Peame kahetsusega teatama, et üks meie kartusi on saanud tõeks ning meeskonna kapten Rain Veideman on otsustanud haarata võimalusest taas välismaale suunduda," seisab Rapla tiimi pressiteates. Veideman tõusis oodatult üheks Rapla meeskonna liidriks tuues keskmiselt 17,8 punkti, võttes 4,7 lauapalli ja andes 4,1 resultatiivset söötu.

„See on olukord, milleks ei taha valmis olla, aga pead olema. Selline kokkulepe oli, seda tuleb austada, soovida Rainile vaid parimat ja liikuda ise edasi," sõnas Rapla tiimi mänedžer Jaak Karp.

"Loomulikult on praktiliselt võimatu asendada Rain eestlasest Eesti koondise tasemel mängijaga. Sellest oleks eriti kahju, kui Rain tuleks asendada välismaalasega. Alustame otsinguid siiski Eesti nimedest ja kindlasti uurime enne üle, mis Läti mängijateturul toimub.” Ta lisas: “Meeskonnale on see kõva hoop, aga me ei kavatse pead norgu lasta, töötame täie jõuga edasi, tibude lugemiseni on veel aega!”