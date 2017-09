Raha jagub. Kalev/Cramo otsib veel ühte tagamängijat

Kuigi Kalev/Cramo korvpallimeeskond tutvustas juba uue hooaja koosseisu, otsitakse jätkuvalt juurde ühte teravat tagamängijat.

„Meeskonna eelarve pole mullusega võrreldes eriti muutunud, kuid lepingud on tehtud nii hästi, et meil on veel ühe mängija palkamiseks raha olemas," rääkis Kalevi peatreener Alar Varrak. Ta tõdes, et silmapiiril on mitmeid mängijaid, kuid nimedest ei rääkinud. „Kuu aega tagasi olin ma kindel, et augusti lõpuks on meil mängija olemas. Paraku... ühe mängijaga oli kokkulepe juba olemas, kuid enne allkirjastamist asjad muutusid." Varrak lisas, et mängijad, kes talle väga meeldivad on klubi jaoks ikkagi liiga kallid.

Täna kontrollmängus Rapla Avis Utilitasega kohtuv ning tuleval nädalal eurosarja alaustava Kalevi koosseisus on praeguse seisuga 13 mängijat. Veel ühe tagamängija lisandumine ei tähenda kellestki loobumist, kuid tekitab treeneritele rohkem mõtlemisainet.

„Kui mängijaid on vähe, on halb... kui neid on palju, siis on jälle häda, et kuidas neile kõigile mänguaega anda," tõdes Varrak naerdes. „Kuid meil on palju vanemaid mängijaid ning nende puhul on alati küsimus, kuidas nad tervetena püsivad. Seepärast on meil positsioonid dubleeritud."

Vanemate mängijatega peab olema tõesti kõigeks valmis. Saaremaa treeningulaagris tegi endale pisut liiga Kristjan Kangur ning pidi seejärel treeninguid vahele jätma. Hiljutistel kontrollmängudel väänas hüppeliigest Gregor Arbet ning vähemalt täna ta ei mängi. Hüppeliigesega on kimpus ka Branko Mirkovic.