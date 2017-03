Projekt "100 kooli" käis Tartumaal korvpallipisikut levitamas

Foto: Eesti Korvpalliliit

Kui korvpallikaravan liigub Tartumaale, on teada, et sellega kaasneb publikumenu ja kordaminek. Vähem kui kahe nädalaga on „100 Kooli“ koondanud sel hooajal 1705 last.

EKLi suurprojekt „100 Kooli“ tiirutas Tartumaal kolmapäeval-neljapäeval. Tänaseks jõuti tagasi Tallinnasse, et anda näidistunde Õismäe Gümnaasiumis.