Priit Vene: vahest arvas Šiauliai pärast Žalgirise alistamist, et täna tuleb lihtsamalt

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alistas tänases Balti liiga pronksiseeria korduskohtumises võõrsil BC Šiauliai 78:70 ja teenis kahe mängu kokkuvõttes 6-punktilise paremusega pronksmedali.

"Medali mõttes oli kindlasti magus võit. Kui medalit pakutakse, tuleb rahul olla," sõnas Tartu peatreener Priit Vene Delfile ja Eesti Päevalehele.

Peatreener oli rahul, et taktikalised muudatused edu tõid. "Tegime kaitses mõned muudatused, mis toimisid, ja rünnakul püüdsime rohkem alla mängida ja see toimis ka. Saime oma mängu käima ja läks enam-vähem lõpuni välja," märkis Vene.

Kas oli üllatav, et Šiauliai jäi täna kiiresti kaotusseisu ega suutnudki oma õiget mängu käima saada? "Ei olnud üllatav, sest neil oli üleeile raske mäng Kaunase Žalgirisega, võit (93:90 - toim.) ja suur eufooria. Sealt ei ole lihtne edasi minna. Vahest nad algul arvasid, et täna tuleb natuke lihtsamalt. Kui selgus, et ei tule, siis lõpus hakkasid meestel käed värisema. Kolm korda järjest visati kaugelt rõngast mööda," rääkis Vene.

Janar Talts viskas kordusmängus tartlaste parimana 22 punkti, kuid peatreener ei tahtnud kedagi eraldi välja tuua. "Kõik andsid oma panuse. See, et me Janari üles leidsime, oli sellest, et teadsime, kes vastastel ees olid ja leidsime õiged lahendused."

Vene ei usu, et tänane võit ülejäänud hooaja käigule suurt mõju avaldab ja neile eeldatavaks koduseks finaaliks Kalev/Cramoga täiendavat enesekindlust annab. "Ma ei tahaks sündmustest ette rutata. Enne on poolfinaalid, kust tuleb üldse finaali saada," ütles Vene.