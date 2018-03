Priit Vene: mõned mehed pidid õppima trenni tegema

Tartu meeskonna peatreener Priit Vene tunnistas, et tegelikult oleks ta soovinud jõuda võimalikult kaugele eurosarjas, kuid hooaja hakul poldud veel edasi jõudmiseks piisaval tasemel. Tiitli võimalus on aga säilinud Balti liigas ja koduses Alexela meistriliigas. „Eks see Balti liiga on nagu on… aga meie jaoks on muidugi mõlemad sarjad tähtsad,“ sõnas ta. Balti liigas on jõutud poolfinaali, Alexela meistriliigas peaks kõige eelduste kohaselt ootama mais ees finaalseeria Kalev/Cramoga.