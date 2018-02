Priit Lehismets: kõik koondislased on supervormis

Eesti meeste korvpallikoondise füüsilise ettevalmistuse treener Priit Lehismets sõnas täna, et kõik 12 meest, kes homme Kreekasse sõidavad on terved ja heas füüsilises vormis.

"Mehed on füüsiliselt väga hea seisus! Päris ausalt," lausus Lehismets basket.ee vahendusel. Mehe sõnul teeb tema töö lihtsamaks asjaolu, et koondise mängud peetakse klubihooaja sees.

"Klubihooaja keskel koondisemänge pidada on kõvasti parem. Mehed tulevad klubide juurest ja on juba heas vormis. Selles mõttes on muidugi lihtsam kui suvel, mil on pikk ettevalmistusperiood. Kõik on tegelikult natuke teistmoodi. Mängijad, kes väljas mängivad saavad kokku ja tulevad siia hea meelega. Kõik on justkui turistid ja naudivad protsessi."

Arusaadavalt sel lühikesel nädalal jõusaalile olulist rõhku ei panda. "Teeme saalis natuke kiirustrenni ja plahvatusi. Jõusaaliks praegu aega ei ole."

Lehismetsal oli kiidusõnu ka meie noorema generatsiooni suunas. "Kullamäe on super vend! Ta on ikka väga hea. Ta on lihtsalt noor ja pole päris mehe jõudu veel tulnud. Kui pannakse talle keha vastu siis on loogiline, et massi ja jõu ülekaal on meestel suurem, aga ta kompenseerib selle platsinägemise ja tehnikaga. Mulle väga meeldib. Ma arvan, et kõigile meeldib!"

Tagamängija Martin Dorbek on Lehismetsa sõnul külmetushaigusest üle saanud ning juba kaks trennigi täismahus kaasa teinud.

Koondis kohtub reedel kell 18.30 võõrsil Kreekaga ning seda kohtumist näeb otseülekandes TV6 vahendusel. Pühapäeval algusega kell 17.00 võetakse koduses mekas Saku suurhallis vastu Iisraeli koondis.