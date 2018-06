Poola kõrgliigaklubi teatas Tanel Kurbase palkamisest

Tanel Kurbas sõlmis 2018/2019. aasta hooajaks lepingu Poola korvpalliliiga klubiga GTK Gliwice.

Värske Slovakkia meister ütles klubi Facebooki lehel: "Üritan endast anda igas mängus parima ja eks siis ole näha, millise tulemuse peale me võitleme."

Lõppenud hooajal sai Gliwice Poola kõrgliigas 14. koha.

"Esimest korda kuulsin sellest võimalusest mai lõpus. Hea meel oli, et tuli pakkumine suuremast liigast, kus mängib üle 15 võistkonna. Ma arvan, et see on hea riik, kust edasi minna või leida klubi ka järgmiseks hooajaks,” kommenteeris tegelikult juba mõnda aega tagasi lepingule allkirja andnud, kuid klubi soovil uudise teatamisega viivitanud Kurbas portaalile Korvpall24.ee.