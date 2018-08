Põlvevigastusest taastuv Eesti korvpallur vahetas Itaalias klubi

Kui Montegranaro pallis Itaalias tugevuselt teises liigas, siis Rossella Virtus hakkab mängima kolmandal liigatasemel ehk Serie B-s, vahendab Korvpall24.

Rossella Virtuse kodulehele ütles Mitt: “Võimalus tulla Virtusesse oli minu jaoks parim variant, kuna viimasel kahel aastal pole ma soovitud moel vigastuste tõttu mängida saanud.”

Eestlane lisas: “Sel aastal on mul võimalik lõplikult vigastusest taastuda ning leida korralik mängurütm. Minu hinnangul on meeskond komplekteeritud selliselt, et võime jõuda sel aastal kaugele.”

Rossella Virtus peab esimese kontrollmängu 29. augustil ning esimene liigakohtumine toimub 7. oktoobril.