Poiste U16 koondis võttis vastu kaotuse Prantsusmaalt

Korvpall Eesti vs Läti U16 mehed

U16 koondis, kes konkureerib A-divisjonis, kaotas A-divisjoni alagrupi kolmandas ja viimases mängus täna Prantsusmaale 59:78 (26:34). Prantsusmaa lõpetas alagrupi ühtlasi täiseduga.

Tänaseks oli Eestil kirjas kaks suhteliselt nappi kaotust: Venemaale 71:74 ja Itaaliale 64:70. Prantsusmaa oli võitnud mõlemad kohtumised, kuid neilgi oli olnud parasjagu tegu.

Laud kuulus prantslastele vaid 28-27, korvisöödud neile 12-8, pallikaotusi oli Prantsusmaal 17, Eestil 25. Vaheltlõiked Prantsusmaa kasuks 18-6. Kahepunktivisked neile 56 vs 44 %, kolmesed meile 33 vs 21 %, vabavisked prantslastele 61 vs 50 %.

Meie edukamad olid: Kaspar Kitsing 20 pt (15/8), Leemet Loik 9 pt, Karl-Gustav Paloots 6 pt, Kristjan Kokk 6+4 lp. Kerr Kriisa kogus pealt 14 minutiga vaid 3 pt ja 1 lp (visked 5/1).

Eesti kohtub 1/8-finaalis teisipäeval 15. augustil tõenäoliselt Montenegro ehk D-alagrupi võitjaga.