Rain Veidemani ootamatu Itaaliasse siirdumine seab Eesti korvpalli esiklubi keerulisse seisu.

„Mul pole midagi Raini välismaale mineku vastu, kuid ajastus on kehv... meeskond jääb halba olukorda,” kommenteeris Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak meeskonna tagamängija Rain Veidemani otsust. Ilmselt võtab see lause kõige õiglasemalt kokku pühapäeva õhtul korvpalliportaalides levinud uudise, et Veideman liitub Itaalia tugevuselt teise liiga keskmiku Udine Amiciga.