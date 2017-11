Peatreener Varrak: Kangurilt oodatakse liiga palju

Kõhkluseta võib ütelda, et Kristjan Kangur on viimase kümnendi Eesti korvpalli ikoon. Kaheksa hooaega tiirles ta Euroopa mõistes tipptasemel korvpallis, kuid tänavu naasis kodusesse Kalevisse. 35-aastase mängumehe hooaja algus on aga kujunenud raskeks ning pühapäeval jõudis kätte aeg, kui ta ei teeninud Ühisliiga kohtumises ühtegi mänguminutit.

Tagantjärele on raske ütelda, kas Kalevi hooaja esimene võit tuli tänu sellele, et mängijate rotatsioonis tehti muudatused, või oldi Astana meeskonnast lihtsalt taseme poolest üle. Fakt on aga see, et Kangur on langenud suure ääre positsioonil treenerite silmis kolmandaks valikuks. „Praegu ma tunnen, et Bojan Subotić ja Erik Keedus on tulemuslikumad,” tunnistas peatreener Alar Varrak.