Peaminister mängib koos eriolümpia sportlastega korvpalli

„Riik ja ühiskond peab tagama kõigile meie inimestele võimalused sportida ning kvaliteetselt oma aega veeta. Seda sõltumata meie eripäradest. Osalen eriolümpia sportlastega korvpallipäeval, et tõsta esile hoolivust ja liikumise tähtsust, mis on ka erivajadustega inimestele oluline,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Euroopa korvpallinädala moto on “Mängime ja kasvame koos!”. Korvpallipäeval on eriliseks külaliseks NBA endine korvpallistaar ja praegune Special Olympics International juhatuse liige Sam Perkins. “Mul on au mängida koos Eesti peaminister Jüri Ratase ja Eesti eriolümpia sportlastega Tallinnas Euroopa korvpallinädala raames. Mul on heameel näha üle 19 000 sportlase üle Euroopa entusiastlikult ühinemas korvpallinädalaga sel aastal – need mängijad näitavad, et kui me otsustame kaasata inimesi nii spordiväljakul kui elus, saavad kasu kõik. Lähipäevadel jälgin ma huviga Euroopa korvpallinädala tegevusi 35 Euroopa riigis. Mängime koos, elame koos!”

Sam Perkins ja Eriolümpia Euroopa juhid külastavad 21. novembri hommikupoolikul Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust, et kohtuda sealsete õppuritega. Kell 14-17 toimub Kalevi spordihallis traditsiooniline eriolümpia korvpalliturniir. Osaleb 9 võistkonda üle Eesti.