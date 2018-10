Pärnu Sadamaga liitus Hispaania esiliigas mänginud ameeriklasest mängujuht

188-sentimeetrine Wade-Chatmani eelmine klubi oli Valladolid, kus ta viskas keskmiselt 14,3 punkti ja andis 3 söötu.

"Esialgu teeme lepingu aasta lõpuni, siis vaatame edasi," ütles Pärnu peatreener Heiko Rannula, kes on vigastatud Siim-Markus Postile asenduse otsimsega kõvasti vaeva näinud ja loodab, et Wade-Chatman on õige valik.

"Ta on kiire ja palliga osav, peaks sobima meie kiirrünnakutele orienteeritud mängustiiliga," lisas Rannula.