Pärnu Sadama meeskond komplekteeritud: viimasena liitus klubiga Armeenia koondislane

Pärnu Sadama korvpallimeeskond annab oma Facebooki lehel teada, et tiimiga on liitunud 22-aastane Armeenia koondislane Arkadi Mkrtõtšjan.

22-aastane Idaho ülikooli haridusega armeenlane on peatreener Heiko Rannula sõnul mitmekülgne mängija, hea selg ees mängus korvi all, samas korraliku positsiooniviskega, mis on meeskonnale vajalik.

"Eelkõige ootan temalt sitkust ja füüsilist mängu kaitses ja võimalust mängida nii lühikese kui pika viisikuga. Idaho ülikoolis oli ta kindlalt korvialune mängija, koondise mängudes pigem eemal, nii et on küllalt hea ülevaade tema võimetest,“ rääkis Rannula. "Loodetavasti toob natuke temperamenti ja nahaalsust ka juurde ja ma usun, et ta saab olema vastastele ebamugav mängija!"

201 cm pikkune Mkrtõtšjan on viimastel aastatel korvpalli peamiselt mänginud USA-s: ta lõpetas neli aastat kestnud keskkooli Oregonis (Columbia Christian High School), misjärel liitus Idaho ülikooliga, kus kogus NCAA I divisjonis pallides eelmisel hooajal keskmiselt 20 mänguminutiga 7,7 punkti. Sarnaselt keskkoolile veetis ta ka ülikoolis neli aastat.