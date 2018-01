Pärnu Sadam tugevdas meeskonda tuttava serblasega

Korvpalliklubi Pärnu fännidel on põhjust rõõmustamiseks - KK Pärnu esindusmeeskonna ridades mänginud serblane Nemanja Miljkovic on tagasi ja kannab nüüd Pärnu Sadama särki.

"Mul oli väga hea eel, et peatreener Heiko Rannula mulle helistas ja kutsus!" teatas 204 cm pikkune serblane.

Rannula peab tehingu üheks põhjuseks head ajastust: "Otsustasime, et meil on meeskonda abijõudu tarvis ja Nemanjal oli just lõpetanud lepingu oma eelmise meeskonnaga. Meie praeguste võimaluste juures oleks sobiva mängija leidmine suur risk ja nõuaks aega."'

Veebruari alguses on olulised mängud tulemas ja peatreener usub, et uus mees sulandub kiiresti ja on esimeses mängus abiks, eriti kaitses.

Nemanja mängis viimati Makedoonia liigas Kumanovo meeskonnas.

Nemanja Miljkovic

Sündinud: 17.05.1990

Pikkus: 204 cm

Positsioon: 5

Kodakondsus: Serbia