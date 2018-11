Pärnu Sadam sai Eesti-Läti korvpalliliigas lätlaste üle magusa võidu

Jekabpilsil on seevastu hooaeg väga konarlikult kulgenud. Kaotatud on kõik kuus mängus, nendest BK Ogrele ja Tallinna Kalev/TLÜ-le koguni 34 punktiga. Suurimat vastupanu suudeti osutada 30. septembril koduväljakul Rapla vastu, kellele lõpuks siiski 69:79 alla jäädi. Meeskonda on vedanud 33-aastane vanameister Jurijs Aleksejevs - 203 cm pikkune korvialune jõud on toonud keskmiselt 14,67 punkti ja liiga arvestuses asub ta 11 lauapalliga lausa esikohal.

Jekabpils pole aga kaugeltki veel alla andnud ja loodab nii mõnegi lähikonkurendi enda selja taha jätta. Selle kinnituseks on nende viimane uus täiendus: Bosnia ja Hertsegoviinas sündinud, kuid Katari kodakondne, 216 cm pikkune keskmängija Meho Haracic. Eelmisel hooajal Katari klubis Doha Al Rayyanis pallinud ning ka 3x3 korvpalliga tegelev Haracic on juba ühe kohtumise tänavu kaasa teinud, kui Läti Ülikoolile kaotati 76:89. Tema arvele jäi ligi kümne minutiga 6 punkti ja üks lauapall.