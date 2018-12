Pärnu Sadam loobus võõrleegionäri teenetest

Klubi eestvedaja Johan Kärp kinnitas, et lahkumineku otsus tehti kahepoolselt ja lennujaamas pigistati sõbralikult kätt.

"Drew on pikalt olnud vigastusega mängudest eemal ning ta enda soov oli koju sõita. Klubi tegi võimaliku, et mees kiirelt platsile tagasi saada, kuid kahjuks läks asi plaanitust kauem. Drew kinnitas, et Pärnus oldud aega ta nautis ja see oli väärt kogemus. Veel soovib ta meeskonnale palju edu," teatas Pärnu klubi.

Peatreener Heiko Rannula ja Johan Kärp tegelevad uue mängija leidmisega.