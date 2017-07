Pärnu meeskond jätkab Alexela Korvpalli Meistriliigas

Pärnu jääb ka tuleval hooajal Eesti korvpallikaardile, sest linnas asuvad klubid panid pead kokku ning otsustasid meistriliiga klubi jätkamise nimel. Meeskond jätkab senise peatreeneri juhtimisel ja paljuski tuttavas koosseisus teatati pressiteates.

"Pühapäeval, päev pärast seda kui klubide jaoks kukkus Alexela Korvpalli Meistriliigasse registreerimise tähtaeg, kohtusid suvepealinnas Eesti Korvpalliliidu ja kahe Pärnu korvpalliklubi esindajad. Alaliidul oli kaasas juhatuse poolt eelmisel päeval ühehäälselt vastu võetud otsus rahuldada Pärnu klubide taotlus pikendada nende jaoks registreerimise tähtaega juulikuu lõpuni. See oluline uudis andis rohelise tule pärnakate päev varem lukku löödud plaanile edasise tegevuse osas.

Seega saadi kohtumisel keskenduda juba tegevuskava tutvustamisele ning tehniliste detailide kokku leppimisele.

Korvpallisõprade rõõmuks saab nüüd kindlalt öelda, et neil on põhjust tulla Pärnu Spordihalli omadele kaasa elama ka sel hooajal. Selleks panid Pärnu klubid, kes seni on koostööd teinud eelkõige just noortekorvpallis, seljad kokku ka meistriliiga klubi jätkamise nimel.

Meeskond jätkab senise peatreeneri juhtimisel ja paljuski tuttavas koosseisus.

Üheteistkümne kõrgliigas mängitud hooaja jooksul on Pärnu meeskond tuginenud suuresti oma kasvandikele. Samasuguse plaaniga võtab uuel hooajal Mait Käbinilt meeskonna juhtimise üle Johan Kärp. Käbin jätkab oma senist tööd KK Pärnu noortegruppidega ning panustab paralleelselt nõu ja jõuga meistriliiga meeskonna tegemistesse."