Parkonen enne õhtust kaheksandikfinaali Kreekaga: oleme lahinguks valmis!

Eesti koondise peatreener Marko Parkonen sõnas Basket.ee-le antud intervjuus, et alagrupifaas andis meeskonnale hea emotsiooni: "Suutsime kaks mängu võita ja peame rahul olema. Kaotusmängus Prantsusmaa vastu olen tegelikult teise poolajaga samuti rahul. Esimesel poolajal oli meil väike pabin sees, aga teises pooles ikkagi võitlesime prantslaste suurte härgadega kõvasti. Võit ei olnud kaugel."

Kiidusõnu on meie särtsakas noortekoondis teeninud ka teistelt: "Häid sõnu oleme saanud kohalikelt, türklastelt ja isegi USA agendid kiidavad. Senimaani on turniirilt väga positiivsed emotsioonid."

Tänaõhtune vastane Kreeka lõpetas C-alagrupi kolmanda kohaga. Sel suvel on Parkoneni hoolealused kreeklastega juba kohtunud, kui juuli keskpaigas Türgis peetud turniiril jäädi vastastele alla 53:86. "Kreeklased on kehaliselt väga tugevad. Väga suurt kolli neil ei ole ja mängivad kiirelt paari katte pealt üks-ühe vastu. Peame ise sisse viskama ja kaitses igaüks enda mehega hakkama saama. Ma arvan, et oleme mängus valmis," kommenteeris põhilisi nüansse Parkonen.

Peatreeneri sõnul on noormeeste eneseusk turniiri vältel tõusnud: "Iga mänguga on saanud selgemaks, et võime siin A-divisjonis mängida kõikide vastastega. Meie motivatsioon siin turniiril ongi ennast kõige paremate meeskondadega vastu proovile panna."

Võidu korral saab Eesti vastase paarist Hispaania-Montenegro.