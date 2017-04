Parimaks treeneriks valitud Heiko Rannula sirgub koos noore meeskonnaga

Rannula alustab peatreenerina karjääri esimest korvpalli meistriliiga poolfinaalseeriat.

Hooaja eel seadis Heiko Rannula Pärnu Sadama korvpallimeeskonnale eesmärgiks jõuda Alexela meistriliigas medalini. Seega peaksid asjad praeguseks olema nii, nagu ta sügisel eeldas. Rannula sõnul see päris nii siiski pole – ta on juhendanud justkui kahte erinevat meeskonda. Hooaja alguse tiim leedulase Vaidotas Volkusega ja uue aasta meeskond horvaat Domagoj Bubaloga.

„Tänavuse hooaja murdepunkt oligi see, kui detsembrikuus mõtlesin ja otsustasin, et vahetan Volkuse välja,” rääkis Rannula. „Ta oli küll üks meie parimaid punktiviskajaid, kuid samal ajal olid meil suured probleemid kaitsemänguga. Mõistsin, et nii me kaugele ei jõua. Bubalo kasuks otsustasin seepärast, et tema tase ja oskused olid teada. Tegelikult on ta aga teatud asjades isegi parem, kui arvasin.”