Paasoja tegi Rumeenias võimsa punktimängu

Rumeenia korvpalli kõrgliigas tegi võimsa punktimängu Eesti koondise tagamängija Martin Paasoja. Ta viskas Craiova 122:59 võidumängus Iasi Politehnica vastu üleplatsimehena 34 punkti.

Algviisikus kohtumist alustanud Paasoja viibis platsil 28 minutit, visked väljakult 14/22. Kaugvisked sealjuures 6/11. Positiivse poole pealt lisandus statistikasse veel 4 korvisöötu, 3 lauapalli ja üks vaheltlõige.

Craiova on liigatabeli seitsmes, senisest 24st mängust on võidetud 13. Iasi on eelviimasel ehk 11. positsioonil (4-20).

Kaheringilise põhiturniiri järel jagati Rumeenia liigas meeskonnad kahte tugevusgruppi, Craiova mängib praegu kohtadele 7-12.