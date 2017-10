OTSEPILT JA FOTOD | Tartu Ülikooli korvpallimeeskond võitis korduskohtumise avapoolaja türklaste vastu ühe punktiga

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond peab täna õhtul FIBA Europe Cupi eelringi korduskohtumise türklaste Demir Insaati vastu, kellele avamäng võõrsil 9 punktiga kaotati. Põhiturniirile pääseb kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond.

„Sellest mängust tuleb kinnine taplus," ütles tartlaste peatreener Priit Vene eile Eesti Päevalehele ja Delfile. „Türgis avasime mängu liiga kergelt. See sobis vastastele." Vene sõnul on ta esimeses mängus toimunut analüüsinud, allajäämise peamiste põhjustena tõi ta välja pallikaotused ja vastaste rünnakute liidrile Bracey Wrightile antud liigset vabadust. „Peame need asjad veel üle vaatama. Kindlasti teeme oma mängus korrektiive," lisas ta.

Tartu ja Demir Insaati vaheline mäng algab Tartus kell 19 ning Delfi TV teeb sellest otseülekande. Ülekannet kommenteerivad Ivar Jurtšenko ja Tanel Tein.

Mängu käik:

Tartu võitis avaveerandi 21:19. Suurima vahespurdina viskas kodumeeskond 9 punkti järjest, kuid vahe sulas taas kahepunktiseks pärast Erving Walkeri 2+1 rünnakut veerandi viimasel sekundil.

Tasavägise teise veerandi järel seisid tablool tartlaste edunumbrid 35:34.