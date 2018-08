OTSEPILT | Eesti U16 korvpallikoondis kaotas tasavägise esimese poolaja Kreekale vaid ühe punktiga

Tänaõhtune vastane Kreeka lõpetas C-alagrupi kolmanda kohaga. Sel suvel on Parkoneni hoolealused kreeklastega juba kohtunud, kui juuli keskpaigas Türgis peetud turniiril jäädi vastastele alla 53:86. "Kreeklased on kehaliselt väga tugevad. Väga suurt kolli neil ei ole ja mängivad kiirelt paari katte pealt üks-ühe vastu. Peame ise sisse viskama ja kaitses igaüks enda mehega hakkama saama. Ma arvan, et oleme mängus valmis," sõnas mängu eel koondise peatreener Marko Parkonen basket.ee-le.

Teel kaheksandikfinaali pidas Eesti kolm kohtumist D-alagrupis. Avamängus alistati 76:66 Gruusia eakaaslased. Teises matšis võideti 83:68 Itaaliat. Alagrupi viimases mängus kaotati 57:66 Prantsusmaale. Kokkuvõttes saadi prantslaste järel alagrupis teine koht.