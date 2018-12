OTSEPILT DELFI TV-s | Haapsalus selguvad noorte korvpalli karikavõistluste parimad

Kahel võistluspäeval toimub kokku 7 finaali. Laupäeva hommikul kell 12 alustab turniiri U14 tüdrukute karikavõitja heitlus, milles osalevad kaks Tallinna naiskonda – KA Tallinna Kalev ning Audentese SK. Kell 14.15 pannakse pall mängu U16 poiste karikafinaalis, kus teineteiselt võtavad mõõtu TTÜ Korvpallikool ja Tartu Ülikool/Eviko. Avapäeva jääb lõpetama U18 neidude finaal, kus algusega kell 16.30 kohtuvad, nagu U16 poistelgi, Tallinn ja Tartu – selles vastasseisus Audentese SK/TSK ja Tartu Kalev.

Pühapäevast võistluspäeva alustab kell 11.30 U16 tüdrukute mäng, mille puhul võime juba täie kindlusega öelda, et karikavõit läheb Audentesesse – nimelt jooksevad platsile paremust välja selgitama Audentese SK ja Audentese SK/TSK. Peale Aude naiskonna võitu võtavad järje kell 13.45 üle U14 poisid – Keila Korvpallikool vs Rakvere Spordikool/Tarvas. Kell 16.00 selgitavad tänavuse karikavõitja välja naised, taas Tallinn-Tartu heitluses – vastamisi Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool/Kalev. Karikavõistluste kulminatsioon on sel aastal U18 noormeeste mäng, mis sedakorda on Tallinna siseasi – karikavõitjaks tuleb kas TTÜ Korvpallikool/TSK/Must või Audentese SK.

Kel Haapsallu sõita võimalik ei ole, saab mängudel silma peal hoida Delfi otseülekannete vahendusel.