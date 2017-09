OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jätkab Meistrite liigat kodumänguga makedoonlaste vastu

Avamängu võõrsil 87:79 võitnud kalevlased alustavad seega kodumängu kaheksapunktilisest eduseisust ning loodavad eduka kohtumise järel lunastada pääsu teise eelringi.

Esimeses kohtumises oli Kalevi resultatiivseim mees värske täiendus Martynas Mažeika 19 punktiga, Janari Jõesaar lisas 18 silma ning Bojan Subotić 15 punkti ja 13 lauapalli. Vastaste ridades viskas tagamängija Thaddeus McFadden 23 punkti.

Kohtumine algab kell 19, Delfi Sport kajastab mängu tekstipõhise otseblogi vahendusel. Telepilti matšist ei toodeta.

KALEV/CRAMO - KARPOŠ SOKOLI

10:10 Kolm minutit jääb veerandaja lõpuni. Kalev tuli kenasti mängu tagasi.

Jõesaar tabab kolm vabaviset ja seis on 6:10.

5.51 esimese veerandaja lõpuni. Kalev on taga 3:10 ning Alar Varrak võtab aja maha. Esimestel minutitel on Kalevi mäng väga rabe. Rünnak kipub seisma ning kaitses lastakse vastased kergelt viskele.

Kolm minutit mängitud. 3:6 Kalevi poolt vaadatuna.

Poolteist minutit ja Kalev on taga 0:6.

Kohtumine algas.

Kalevi algviisik: Van der Mars, Sbotic, Keedus, Jõesaar, Sokk.

Tuletame meelde, et teisipäeval peetud esimese kohtumise võitis Kalev 87:79. Seega on tänaseks mänguks olemas kerge reserv.

Publikut pole kogunenud just ülemäära palju. Arvestades seda, et tegemist on Kalevi selle hooaja esimese tõsise kodumänguga, oleks eeldanud suuremat huvi.

Mängu alguseni on kuus ja pool minutit ning algab meeskondade tutvustamine.