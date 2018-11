OTSEBLOGI JA FOTOD | Lauavõitluses domineerinud Gruusia võitis poolaja 41:32. Eestil on kõvasti juurde panna!

Korvi all on Gruusial kaks "torni" - 217cm pikkune Shermadini ja 211cm pikkune tulevikumees Bitadze. Kogenud Shermadini on mänginud selliste Euroopa klubikorvpalli hiidude eest kui Panathinaikos, Tel Avivi Maccabi ja Olympiakos. Viimased neli hooaega on ta toimetanud Hispaania kõrgliigas Andorra MoraBanc ja Malaga Unicaja särgis. 19aastast Bitadzet võib oodata ees veelgi säravam karjäär. 2016. aastast kuulub ta Serbia kõrgliiga klubisse Belgradi Mega Bemax, mis paistnud aastaid silma kasvandike "lennutamisega" NBA-sse. Viimase viie aasta jooksul on NBA draftis valituks osutunud koguni üheksa (!) Mega Bemaxi mängijat. Bitadze on tõusnud klubi põhikeskmängijaks, eelmises koondisemängude aknas viskas ta Kreeka vastu 15 punkti ja võttis neli lauapalli, Iisraeli vastu olid samad näitajad 13 ja üheksa. Pole ohtlik ainult korvi alt, on suuteline viskama ka eemalt. Tema Aadria liiga keskmised näitajad 19,6 punkti ja 8,3 lauapalli.

Gruusia koonise mängujuhi kohal tegutseb siinsele publikule teada-tuntud Giorgi Tsintsadze, kes Tartu Rocki ridades tuli 2007. ja 2008. aastal Eesti meistriks. Praegu mängib ta teist järjestikust hooaega Rumeenia kõrgliigas, kuuludes Iasi CS Politechnica meeskonda.

Teistes tänastes L-grupi kohtumistes on vastamisi Iisrael - Serbia ja seni kaotuseta püsivad ning MMile juba pääsu kindlustanud Kreeka - Saksamaa (19.00). Iisrael sai koduväljakul Serbiast jagu 83:74 ja tegi kolmanda edasipääseja osas seisu segasemaks.