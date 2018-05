OTSE DELFI TV-s | Rakveres peetakse G4S Noorteliiga U14 finaalturniir

Eesti U14 vanuseklassi korvpalli meistrivõistlustel on selgunud neli parimat tiimi nii noormeeste kui neidude arvestuses. Finaalturniir peetakse 12.-13. mail Rakvere Spordihoones. Pühapäevased medalimängud on nähtavad ka Delfi TV vahendusel!

Põhiturniiri võitnud Audentese SK I mängis veerandfinaalis Kuremaa Spordikooliga ning võitis kahes mängus 94:56 ja 96:49. Neile tuleb vastu põhiturniiri viiendana lõpetanud KK Viimsi U14 Must, kes sai kahes matšis 71:60 ja 70:63 jagu neljandana paigutatud BC Tartust.

Teisel tabelipoolel oli teisena asetatud Erkmaa KK 78:58 ja 108:73 parem KK Hito/BC Karjamaast. Neile tuleb vastu kolmandana asetatud Tiit Soku KK/SK Nord, kes mängis 70:68 ja 92:88 üle Kose Spordikooli.

Tütarlaste esimeses poolfinaalis lähevad vastamisi Audentese SK ja Tallinna Kalev I. Tallinna Kalevi võistkond oli veerandfinaalis kahes mängus suurelt üle Narva PSK võistkonnast, 71:25 ja 83:29. Audentese SK kindlustas poolfinaali koha põhiturniiri võiduga.

Teises poolfinaalis astuvad vastamisi põhiturniiri teine Pärnu SK ja veerandfinaalis BC Kalev Stari alistanud BC Kalev/Cramo I.



Ajakava:

Laupäev, 12.mai

Kell 11.30 TU14 poolfinaal Audentese SK vs Tallinna Kalev I

Kell 16:00 TU14 poolfinaal Pärnu SK vs BC Kalev/Cramo I

Kell 13:45 PU14 poolfinaal Audentese SK I vs KK Viimsi U14 Must

Kell 18:15 PU14 poolfinaal Erkmaa KK vs Tiit Soku KK/SK Nord I