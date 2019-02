OTSE DELFI TV-s | Pärnu Sadam mängis Eesti-Läti liigat juhtiva Ventspilsiga poolaja viiki

Valga-Valka (5-14) ja Läti Ülikool (5-14) olid vastamisi 19. oktoobril ning napi võidu teenis kodumeeskond. Kaksiklinna tiim vajas tol hetkel hädasti võitu, sest hooaja esimese nelja mänguga oli võiduarve veel avamata. Avaveerand kuulus Läti Ülikoolile 15:13, kuid järgmised kümme minutit olid võõrustajate jaoks šokeerivad, sest poolajale mindi külaliste 36:17 eduseisust. Valga-Valka polnud siiski veel lootust kaotanud ning kolmanda veerandajaga mängiti 12 punkti tagasi. 4.13 enne lõppu viis Dashawn King omad üle pika aja ka juhtima ning nüüdseks tiimist lahkunud Clayton Wilson vormistas vabavisetest lõppskooriks 62:58. Kristaps Miglinieks viskas Valga-Valka parimana 22 punkti ja kogus 11 lauapalli. Vastaste eest tõi Linards Jaunzems 25 silma ning 11 lauapalli.

Viimati kaotas Valga-Valka koduplatsil BC Kalev/Cramole 54:88. Enne seda alistati VALMIERA GLASS VIA 74:69 ja 19. jaanuaril oldi võõrsil Betsafe Jurmalast 85:66 paremad. Tasavägiselt kulgenud mängus tuli 26. jaanuaril võtta 73:86 kaotus vastu BK Ogrelt. Läti Ülikool võitis 19. jaanuaril võõrsil Tallinna Kalev/TLÜ-d 88:84. Järjepanu on aga alla jäädud Valmierale, Tartu Ülikoolile ja Riia VEF-ile.

Guntis Sipolinš on Valga-Valka resultatiivseimana visanud keskmiselt 10,5 ning Dashawn King 10,1 punkti. Sipolinš ja Kristaps Miglinieks on võtnud vastavalt 8,5 ning 4,4 lauapalli. Linards Jaunzems on Läti Ülikooli poolelt toonud 17,8 ja Renars Birkans 14,4 silma. Jaunzems nimel on ka 7,6 lauapalli, Karlis Zunda on neid kätte saanud 4,5 mängu kohta.

BK Ogre - TALTECH

10.02.2019, kell 18:00, Ogre, Ogres 1. vidusskola

Ülekanne: Delfi LV

TALTECH (12-9) ja Ogre (15-7) kohtusid sel hooajal esimest korda 24. novembril ning raske võidu said külalised. Avaveerand lõppes 22:22 viigiga, poolajaks oli Ogre 46:45 ette pääsenud. Kolmanda veerandaja võitsid külalised küll kaheksa punktiga, aga 6.59 enne lõppu viis Gregor Arbet omad 69:68 juhtima. Mitmel korral jõudis TALTECH veel punkti kaugusele, aga seisult 82:84 õnnestus Ogrel visata neli silma järjest ning 35 sekundiga võõrustajad enam kuuepunktilisest kaotusseisust välja tulla ei suutnud. Edgars Lasenbergs oli võitjate poolelt üleplatsimees 21 punktiga, TALTECH-i eest viskas Jaan Puidet 18 punkti ja kogus ka 13 lauapalli.

Laupäeval võitis TALTECH Gregor Arbeti kolmepunktiviskest 85:82 Betsafe Jurmalat. Kuue päeva eest teeniti ka koduväljakul 82:78 võit AVIS UTILITAS Rapla üle. Ogre alistas laupäeval küllaltki veenvalt Tartu Ülikooli meeskonna 99:89. Enne seda tuli aga 92:118 kaotus vastu võtta BC Kalev/Cramolt ja BK Ventspilsile jäädi alla 79:99.

TALTECH-i resultatiivseimad on Toomas Raadik ning Jaan Puidet keskmiselt 17,2 ja 13,3 punktiga. Puidet on võtnud lisaks 7,1 lauapalli ning Levi Martin Giese 6,6 lauapalli. Ogre poolelt on Kristaps Dargais visanud 14,0 ja Edgars Lasenbergs 13,4 punkti. Dargais on kätte saanud keskmiselt 8,1 ja Viktors Iljins 5,9 lauapalli.

VALMIERA GLASS VIA - AVIS UTILITAS Rapla

10.02.2019, kell 17:00, Valmiera, Vidzemes Olimpiskais Centrs

Ülekanne: Delfi LV

Rapla (9-11) ja Valmiera (7-14) olid tänavusel hooajal esimest korda vastamisi 13. oktoobril ning võidu sai kirja kodumeeskond. Külalistele kuulus küll avaveerand 24:20, aga poolajaks juhtis Rapla 50:47. Viimane neljandik algas võõrustajate kaheksapunktilisest eduseisust, ent Valmiera ei andnud alla ja 3.21 enne lõppu jõuti 86:86 viigini. Seejärel lätlaste mäng lagunes täielikult, kui lasti ülejäänud ajaga Raplal 14 punkti visata ja ise suudeti vastata vaid kahega, mis tähendas kokkuvõttes Raplale 100:88 võitu. Praeguseks Itaalia esiliigas palliv Rain Veideman oli Rapla poolelt üleplatsimees 26 punktiga. Valmierale tõi Edmunds Elksnis 22 silma.

Veebruaris on Rapla meeskond kaks mängu pidanud. 94:85 alistati Pärnu Sadam, aga 78:82 jäädi alla TALTECH-ile. Möödunud kuul kaotati neljast mängust vaid üks ja seda 71:77 Riia VEF-i vastu. Valmiera teenis 2. veebruaril 76:70 võidu Tartu Ülikooli üle. Jaanuaris saadi kuuest mängust kaks võitu: skooriga 77:75 alistati Pärnu Sadam ja 87:63 Läti Ülikool.

Hunter Mickelson on Rapla eest visanud keskmiselt 14,5 punkti ning Dominique Hawkins 14,3 silma. Mickelson on võtnud veel 7,4 lauapalli, järgneb Ervins Jonats 6,6 lauapalliga. Valmiera resultatiivseimad on Janis Kaufmanis 19,9 ning Edmunds Elksnis 13,4 punktiga. Maris Ziedinš on kogunud keskmiselt 5,5 ja Valters Janis Liepins 4,7 lauapalli.