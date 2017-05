OTSE DELFI TV-s: Laane, Puidet, Raadik, Paiste ja mitmed teised meistriliiga mängijad jahivad pääset 3x3 World Cupile

Sel pühapäeval kell 12:45 algaval Nordica 3x3 korvpalliturniiril lähevad Saku Suurhallis võitlusse mehed ja naised, et selgitada välja Eesti parimad tiimid. Võitja saab õiguse esindada Eestit suvistel tiitlivõistlustel. Delfi TV teeb üritusest otseülekande.

14. mail toimuval turniiril annab Nordica 3x3 võitjavõistkondadele auhinnad üle sel ajal Eestis viibiv Maik-Kalev Kotsar, kellel FIBA 3x3planeti järgi mängitud koguni 77 3x3 mängu, vahendab korvpalliliidu koduleht.

Nordica korvpalliturniiri näol on tegemist 2017 a FIBA 3×3 World Cup Eesti kvalifikatsioonivõistlusega meestele ja FIBA 3×3 EuroCup kvalifikatsioonivõistlusega naistele.

Tallinnas toimuva turniiri võitjal on au esindada Eestit 3x3 World Cupil (endise nimega 3x3 MM), kuhu lennatakse rahvuliku lennufirma Nordica kaasabil. Osalevaid tiime ja koosseisusid näeb siit. Mehed mängivad ühes alagrupis, selle tabeli leiab siit.

Naiste puhul on oluline mainida, et kuna kirjas on vaid kaks võistkonda (kuid see-eest tugevat), käib mäng kahe võiduni. Kohal on FCR Media (Annika Köster, Laina Mesila-Kaarmann, Kadri-Ann Lass ja Pirgit Püü) ning Triso Super (Maaja Bratka, Maria Metsaorg, Ereli Säde, Greeta Üprus).

Võitja esindab Eestit FIBA 3×3 World Cupil Prantsusmaal (toimub 17.-21. Juuni Nantes’is) või EuroCup kvalifikatsioonil Andorras (7.-8. juuli).

Võistlus annab punkte Sprite 3×3 Eesti meistrivõistluste arvestuses ning parim meeste võistkond pääseb lisaks Sprite 3×3 Tallinn Openile.

„Eesti pääses maailma 20 parema riigi sekka, kes oma meeste võistkonna saab FIBA 3x3 World Cupile saata, 2016. aasta TOP100 mängija individuaalse 3x3 ränkingu põhjal. Sellele aitasid kaasa nii kõik mehed, nii KLM meistriliiga mängijad, harrastajad kui 35+ seeniorid, kes eelmisel suvel osalesid Sprite 3x3 tänavakorvpalli meistrivõistluste sarjas,“ lausus Reigo Kimmel, üks korraldajaist.