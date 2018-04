OTSE DELFI TV-s | Korvpalli Saku II liigas peetakse medalimängud, Reinar Hallik teenis pronksmedali

Avaveerand kuulus 13:11 Rakverele ning poolajale mindi 36:30 kodumeeskonna eduseisus. Kolmas veerand sai mängus otsustavaks. Selle võitis Tarvas 24:20 ja viimasele otsustavale neljandikule mindi niisiis 60:50 eduseisus. Reinari satsi mängus oli tunda väsimust ja peata olekut. Neljandal veerandil kasvatasid Juris Umbraško hoolealused vahet veelgi ja Rakvere võitis kohtumise. Väike-Maarjas üles kasvanud Ander Talu viskas võitjate parimana 25 punkti. Kogenud Mihkel Kurg ja Renato Lindmets lisasid 12 silma. RHKK resultatiivsemana tõi Ülar Sala 22 silma. 30 minutit väljakul rassinud Reinar Hallik toetas teda 17 punktiga.

„Vanemad mehed vastasvõistkonnas väsisid lõpus ära. Meie treenitus oli täna parem. Meil oli ka rohkem kogenud mängijaid. Väga mõnus oli üle pika aja kodus mängida,“ sõnas üleplatsimehena 25 silma toonud Talu pärast mängu.

Reinar Hallik sõnas mängujärgselt, et füüsis ja kogemused olid need, millest täna Tarva vastu puudu jäi. „Oli näha, et meie mehed olid närvis. Palju fänne, suured ootused ja pisut sotsiaalmeediakära pani mehed pabistama. Aga ma arvan, et see oli meile hea kogemus.“ Halliku sõnul tõi täismaja rahvast talle vana hea aja meelde. „Väga vinge oli täna mängida, ainult ise ei jaksanud eriti. Oli tore korvpalliõhtu."

Loe veel

Esimeses poolfinaalmängus läksid vastamisi BC Viljandi/telliauto.ee ja Tallinna Kalev. Esimene veerandaeg möödus küllaltki tasavägiselt ja hingetõmbepausile mindi kalevlaste 26:21 juhtimisel. Rauno Meerits tõi Viljandile esimese 10 mänguminutiga suisa 16 punkti.Teisel veerandil võtsid aga ohjad täielikult enda kätte Aivo Erkmaa juhendatavad ning asusis poolajaks ette juba 55:38. Marcus Merimaa ja Meeritsa kontol oli selleks ajaks kummalgi 20 punkti.

Kolmandal veerandil toimus kalevlaste mängus murdumine ja Steven Tensingu kiirrünnak tõi Viljandi 9 punkti kaugusele (64:55). Viimasele veerandile mindigi vastu üheksapunktilises Kalevi eduseisus, 72:63.

Kui kohtumise lõpuni oli jäänud viis minutit, vähendas Viljandi vahe seitsmepunktiliseks (78:71), kuid rohkemaks seekord jaksu polnud. Särtsakamad Tallinna Kalevi mängijad võtsid 88:80 võidu. Marcus Merimaa (pildil) tõi võitjate parimana 28 punkti, 6 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu. Aleksei Ronkel lisas 16 punkti ja 8 lauapalli.

Viljandi/telliauto.ee resultatiivsem oli 32 punkti toonud Rauno Meerits. 21 punkti ja 19 lauapalliga tegi võimsa kaksikduubli Vaiko Riives.