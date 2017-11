OTSE DELFI TV-s ja FOTOD | Eesti korvpallinaiskond jäi EM-valiksarja avamängus Türgi vastu poolajaks suurde kaotusseisu

Täna kell 17 toimub TTÜ Spordihoones naiste korvpalli Euroopa meistrivõistluste valikmäng Eesti ja Türgi rahvuskoondiste vahel. Mängu näeb otseülekandes TV6 ja Delfi TV vahendusel.

“Türgi on maailma edetabelis kuues ja väga kõva sats ning ma loodan, et kõik noored korvpallurid ja treenerid tulevad mängule, et näha, kuidas mängib maailma tipp,” sõnas naiskonna peatreener Janne Rits.

Ta lisas, et meie koondises on peamiselt noormängijad, kes jõuavad tippu alles nelja-viie aasta pärast. “Jah, meil on päris nooruslik võistkond, kuid selline see meie naiste korvpalli hetkeseis on.”

Eesti kuulub B-alagruppi koos Türgi, Poola ja Valgevenega.