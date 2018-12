OTSE DELFI TV-s | Eesti-Läti korvpalliliigas kohtuvad play-offi joone alla jäävad Pärnu ja Rapla

Pärnu Sadam - AVIS UTILITAS Rapla

08.12.2018 kell 17.00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV, Tallinna TV

Viie võidu ja seitsme kaotusega Pärnu on praegu esimene meeskond, kes esikaheksas ei paikne, jäädes võiduprotsendi alusel alla Tartu Ülikoolile. Neli mängu järjest on oldud võõrustajate rollis, ent vastane on vaid korra üle mängitud, kui 18. novembril alistati Tallinna Kalev/TLÜ 70:65. Võiduhõngu tunti Riia VEF-i vastu, aga kaotati lõpuhetkedega 72:76. TALTECH-ile häviti koguni 22 ja BC Kalev/Cramole 27 punktiga. Umbes nädala eest lahkus meeskonnast kanadalasest ääremängija Drew Urquhart.

Rapla jaoks pole käsil samuti just parimad ajad. Oktoobri lõpus alistati võõrsil BK Liepaja, kuid seejärel võeti vastu kaotused nii TALTECH-ilt kui ka Betsafe Jurmalalt. Võidusoonele naasti koduplatsil Tartu Ülikooli meeskonna vastu, kelle üle teeniti kindel 97:71 võit, ent kaheksa päeva hiljem tunnistati Valga-Valka 83:81 paremust. Lisaks tõusudele ja mõõnadele siirdus hiljuti tiimi üks liidritest Rain Veideman Itaalia esiliigasse Mantova Pompea ridadesse.

Rapla on vahetult Pärnu järel 10. kohal, tabelis on neil neli võitu ja seitse kaotust.

Skooritegemise eest on seni Pärnu poolelt hoolitsenud tagamängija Henri Wade-Chatman, kes toonud keskmiselt 16,7 punkti. Keskmiselt 7,9 lauapalliga on võistkonna parim lauavõitleja Mihkel Kirves. Rapla poolelt on mõlema näitaja osas resultatiivseim keskmängija Hunter Mickelson 15,1 punkti ja 6,9 lauapalliga.