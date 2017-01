Täna 26-aastaseks saav Janar Soo otsustas arstidega konsulteerimise järel joone alla tõmmata oma korvpallurikarjäärile. Eelmise aasta detsembris uuesti vigastada saanud põlv on tänaseks seisus, mis praegu enam tippkorvpalli mängimist ei võimalda.

Facebookis avaldas Janar Soo oma lahkumissõnad: "Uus aasta algas minu jaoks suure muutusega. Kahjuks ei saa ma enam jätkata oma eluteed korvpallurina. Tuleb leida uued eesmärgid ning nende poole püüdlema hakata. See on olnud imeline aeg. Ma ei suuda seda kirjeldada, kui palju see mäng mulle andnud on. Olen saanud palju reisida ning kohanud inimesi, keda ma ei unusta kunagi. Ma olen igavesti tänulik kogu toetusele, mida ma oma karjääri vältel tunda sain. Suur tänu mu pere, sõbrad, fännid, meeskonnakaaslased, treenerid, kogu meeskondade personal, toetajad, arstid ja kõik teised, kes on mulle pöialt hoidnud. Muutsite mu korvpalluritee unustamatuks ning aitasite mul kasvada just selliseks inimeseks, kes ma täna olen. AITÄH KORVPALL!!"

Soo jõudis esindada KK Rapla, Tallinna Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli ning kuulus ka Eesti korvpallikoondisse.