Ootamatu täiendus: Tallinna Kalev/TLÜ kaasab esimeseks kodumänguks legendaarse vanameistri

Täna algusega kell 19.00 võtab Tallinna Kalev/TLÜ oma koduhallis Kalevi Spordihallis vastu eelmise aasta meistriliiga hõbedameeskonna Rapla Avis Utilitase. Kodumeeskonnale annab üle aastate lisajõudu Kalevi Siga.

Reedel peetud hooaja esimese mängu Kalev/TLÜ võitis, alistades suvepealinnas Pärnu Sadama. Klubi mänadžer Oliver Läll sõnas, et esimene mäng kodupubliku ees saab olema kahtlemata kaasahaarav, sest lisaks heale mängule annab saalis hoogu Kalevi viimaseks NSV Liidu meistriks viinud legendaarne vanameister – Kalevi Siga.

„Kui aeg-ajalt on 91. aasta maskotti nähtud külalisesinejana, siis praegu on meil hea meel kinnitada, et sel hooajal on Kalevi Siga täieõiguslik meeskonna liige, kes tõstab publiku tuju kõikides kodumängudes,“ rääkis Läll.

Läll lisas, et Kalevi tuntud kärsa taga saab näha kõikides kodumängudes originaali, jätkuvalt heas vormis ja suure energiaga Leo Tähte.

Tagasi Eestis on ka Senegalist pärit korvpallur Bamba Fall, kes teeb esimese mängu kodusaalis. „Debüütmäng Pärnu Sadama vastu oli positiivne ning mehel on vastastele ja publikule kindlasti veel palju näidata,“ sõnas Läll.

Kalev/TLÜ ja Rapla tänast mängu näitab otseülekandes Delfi TV.