Õnnelik mängija sai Optibeti kasiinos ajaloo suurima võidu

Optibeti Eesti online-kasiinos võideti eile veebimängus aegade suurim summa, milleks oli 283 988 eurot.

Võit läks 43-aastasele Eesti mehele, kes võttis mängukeskkonna populaarseimas mängus „Divine Fortune“ 283 988 euro suuruse hiigelvõidu vaid 10 € panusega.

„Äsja lõppes kõne võitjaga, kus temale esimesed õnnitlused üle andsime. Ehkki suuremad ja väiksemad võidud on igapäevased, on eriline tunne rekordsumma võitnud inimesega ühendust saada. On tõsiselt hea meel, et meie väikeses Eestis sellised sündmused aset leiavad,“ edastasid Optibeti esindajad võitjale veel kord õnnesoovid.

Võitja kommenteeris võitu ise järgmiselt: “Kindlasti oli hea meel, ma pole nii suurt võitu varem saanud. Võidusummaga mingeid kindlaid plaane pole. Kindlasti jätkan mängimist ja saadan naise ja lapsed šoppama.”

„Divine Fortune“ on kolme erineva jackpot’iga mänguautomaat. Mängus on kaks fikseeritud jackpot’i, mille suurus sõltub panuse suurusest, ja lisaks üks progresseeruv jackpot. Varasemalt on mäng toonud suure võidu veel mitmele mängijale — näiteks selle aasta jaanuaris võitis eestlane mänguga Optibetist 205 110 eurot.

Optibeti kasiinot haldab Eestis registreeritud ettevõte Optiwin OÜ, millel on ka maksu- ja tolliameti väljastatud tegevusluba. Optibet toetab mitmeid Eesti sporditiime, näiteks BC Kalev Cramot.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!