Nurger ja Wichita State kaotasid konverentsi tiitli ühe punktiga

Rauno Nurgeri koduülikool Wichita State pidas täna NCAA-s oma konverentsi otsustava mängu, kus jooksvas edetabelis 11. kohal olnud Wichita State läks vastamisi kuuenda asetusega Cincinnati Bearcatsiga.

Põnevas, ent suhteliselt skoorivaeses kohtumises viskasid mõlemad meeskonnad viimase viie minuti jooksul mängust vaid ühe korvi ning Cincinnati sai võõrsil kirja napi 62:61 võidu. See tähendab, et reedel algaval konverentsi finaalturniiril saavad kõrgeima asetuse nemad, Wichita State peab leppima teise kohaga.

Nurger paraku palju mänguaega ei teeninud - kolmeks minutiks platsile saanud eestlane sai kirja ühe lauapalli ja ühe isikliku vea.

NCAA suurele finaalturniirile ehk March Madnessile pääsevad meeskonnad ning suur turniiritabel selguvad täpselt nädala pärast ehk 11. märtsil. Wichita State'i lootused on sel aastal suured - sarnaselt Nurgerile on meeskonnas veel mitmeid senior'e ehk kogenud neljanda aasta mängijaid, kelle jaoks on tänavune hooaeg ülikoolikorvpallis viimane.