Nurgeri panus jäi otsustavas matšis küllaltki väikseks - pingilt sekkudes viskas ta vabavisetest kolm punkti ning võttis maha ühe lauapalli.

NCAA turniir, hellitusnimega March Madness, saab alguse järgmisel nädalal. Oma asetuse ning vastased saab Wichita State teada tuleval pühapäeval.

Wichita State advances to NCAA Tournament for 6th straight year, tying MVC record set by Cincinnati (1958-63) & Southern Illinois (2002-07)